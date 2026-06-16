Под Вологдой пожилой мужчина убил гостя ударом ножа в ногу
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Источник фото: Александра Погиба, news.ru
Происшествие случилось в деревне Макарово
В Вологодском округе по подозрению в убийстве задержан 67-летний местный житель. Как уточнили в региональном управлении следственного комитета, убийство было совершено 14 июня в деревне Макарово.
«67-летний житель села Макарово Вологодского округа, распивавший спиртное в своей бане на 1-й Дачной улице, несколько раз ударил ножом в ногу гостя. От полученных повреждений 46-летний односельчанин злоумышленника скончался на месте», - рассказали в следкоме.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Подозреваемый уже допрошен, следствие намерено заключить его под стражу.