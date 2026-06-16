Под Вологдой пожилой мужчина убил гостя ударом ножа в ногу

Источник фото: Александра Погиба, news.ru

Происшествие случилось в деревне Макарово

В Вологодском округе по подозрению в убийстве задержан 67-летний местный житель. Как уточнили в региональном управлении следственного комитета, убийство было совершено 14 июня в деревне Макарово.

«67-летний житель села Макарово Вологодского округа, распивавший спиртное в своей бане на 1-й Дачной улице, несколько раз ударил ножом в ногу гостя. От полученных повреждений 46-летний односельчанин злоумышленника скончался на месте», - рассказали в следкоме.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Подозреваемый уже допрошен, следствие намерено заключить его под стражу.