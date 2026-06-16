Вологжанин продал премиальную иномарку и передал деньги мошенникам

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Жулики «развели» мужчину по классической схеме

В Вологде 48-летний местный житель лишился премиальной иномарки из-за действий мошенников. Жулики «развели» его по классической схеме.

Неизвестный написал ему в одном из мессенджеров и рассказал, что мужчина должен заключить договор с Россетями. Для этого он должен был продиктовать код из SMS-сообщения.

Далее потерпевшему рассказали, что взломан его личный кабинет на Госуслугах. Для восстановления данных с ним свяжется сотрудник Генеральной прокуратуры.

«Лжепрокурор сообщил, что взял потерпевшего под «госзащиту», но мужчине требуется соблюсти конфиденциальность – общение с родственниками и друзьями полностью исключается. «Прокурор» сообщил, что вологжанин должен поехать в Москву и задекларировать своё имущество - продать принадлежащий ему «Порше Кайен», а деньги от продажи передать в казначейство», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге мужчина продал свой автомобиль, рыночная стоимость которого составляет порядка 12 млн рублей, всего за 4 млн рублей, а деньги передал курьеру мошенников.

Только вернувшись в Вологду, мужчина понял, что стал жертвой аферистов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.