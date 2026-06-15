В Череповце грузовик задавил пожилую женщину
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Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП
Авария случилась сегодня днем
В Череповце под колесами грузового автомобиля погибла 69-летняя женщина. Авария произошла сегодня в двенадцатом часу дня около дома №6 по улице Бардина.
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, грузовик Хово, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. Женщина скончалась от полученных травм на месте ДТП.
Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.