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В Череповце грузовик задавил пожилую женщину

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП смертельные травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП

Авария случилась сегодня днем


В Череповце под колесами грузового автомобиля погибла 69-летняя женщина. Авария произошла сегодня в двенадцатом часу дня около дома №6 по улице Бардина.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, грузовик Хово, двигаясь задним ходом, наехал на женщину-пешехода. Женщина скончалась от полученных травм на месте ДТП.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

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