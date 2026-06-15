Череповчанин зарезал знакомого и утопил тело в болоте

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По факту убийства возбуждено уголовное дело

В Череповецком округе по подозрению в убийстве задержан 42-летний житель деревни Харламовская. Как уточнили в региональном управлении следственного комитета, мужчина подозревается в убийстве 30-летнего жителя Череповца.

Убийство было совершено в ночь на 7 июня. Между мужчинами, один из которых был пьян, произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего в шею.

«С целью сокрытия следов произошедшего, злоумышленник с помощью своего легкового автомобиля переместил тело убитого в лесной массив и сбросил в болото. О содеянном он умалчивал на протяжении нескольких дней, вплоть до обнаружения тела 12 июня в ходе поисковых мероприятий», - рассказали в региональном следкоме.

Подозреваемый уже допрошен следователями и признался в преступлении. Мужчина заключен под стражу.