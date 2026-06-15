Три пожара произошли в Вологодской области из-за попадания молний

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Пожары случились в разных округах

В Вологодской области в минувшие выходные зафиксированы три пожара из-за попадания молний. Все они произошли в разных округах.

По информации регионального управления МЧС, в субботу ночью молния ударила в крышу дачного дома садового товарищества «Энергетик-3» в деревне Дедовец Кадуйского округа. Дом выгорел на площади 27 квадратных метров.

В воскресенье около часа дня также из-за попадания молнии загорелся деревянный гараж на улице Гагарина в Кириллове. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Часом позже молния ударила в отдельно стоящее дерево на территории Подлесного территориального управления Вологодского округа.