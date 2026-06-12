У вологжанки из века удалили пулю от травматического пистолета

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Операция относится к категории редких клинических случаев

У вологжанки удалили пулю от травматического пистолета. Операцию провели в областной офтальмологической больнице. Как отмечают в региональном Минздраве, благодаря применению современных микрохирургических технологий инородное тело было извлечено без повреждения жизненно важных структур глаза.

«Операции по удалению пули из века относятся к категории редких клинических случаев — за годы практики мы сталкиваемся с ними считанные разы, что требует особой подготовки и концентрации от всей хирургической бригады», — рассказал врач-офтальмолог Диаа Ал Немер.

После операции вологжанка поблагодарила врачей за высокий профессионализм.

Кто стрелял по глазам вологжанки из травматического пистолета, в ведомстве не уточнили.