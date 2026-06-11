Следствие возбудило уголовное дело после гибели подростка в Вологде

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Юноша приехал из Вашкинского округа

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 17-летнего подростка во время купания в реке Вологда. Как выяснилось, молодой человек приехал в областной центр из Вашкинского округа.

Как ранее сообщал NewsVo, подросток утонул в районе парка Мира 9 июня. Его тело спасатели обнаружили только на следующий день. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, подросток отдыхал на пляже вместе с друзьями.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.