Следствие возбудило уголовное дело после гибели подростка в Вологде
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Юноша приехал из Вашкинского округа
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 17-летнего подростка во время купания в реке Вологда. Как выяснилось, молодой человек приехал в областной центр из Вашкинского округа.
Как ранее сообщал NewsVo, подросток утонул в районе парка Мира 9 июня. Его тело спасатели обнаружили только на следующий день. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, подросток отдыхал на пляже вместе с друзьями.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности.
«По уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются лица, владеющие значимой информацией, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему», - рассказали в следкоме.