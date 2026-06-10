Полиция совместно с ФСБ вычислила нелегальные узлы связи

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Оба использовались для телефонного мошенничества

В Вологде полиция совместно с ФСБ обнаружила два нелегальных узла связи, которые использовались телефонными мошенниками. В ходе операции задержан 24-летний житель Краснодарского края.

«Правоохранители выяснили, что фигурант прибыл в Вологду для выполнения функций по установке оборудования, которое использовалось для массовых звонков гражданам в целях завладения их денежными средствами. Данное оборудование подозреваемый разместил в двух арендованных квартирах в разных районах города», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Во время обысков обнаружены более 50 SIM-карт, ноутбуки, 2 GSM-шлюза, 2 роутера и множество других предметов, имеющих значение для следствия.

Силовики выяснили, что аналогичной деятельностью задержанный занимался в Хабаровском крае, где также был задержан и допрошен.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Подозреваемый находится под стражей.