Курение погубило жителя Верховажья
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Трагедия случилась сегодня рано утром
В Верховажье 34-летний мужчина погиб во время пожара. Трагедия случилось сегодня около пяти часов утра в райцентре. Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар случился в частном доме на улице Гагарина. Для ликвидации очага возгорания были направлены семь сотрудников противопожарной службы. Общая площадь пожара поставила 54 квадратных метра.
«К сожалению, не обошлось без жертв. При разборе конструкций внутри строения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1989 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении со стороны самого погибшего», - уточнили в управлении МЧС.