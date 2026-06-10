Курение погубило жителя Верховажья

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Трагедия случилась сегодня рано утром

В Верховажье 34-летний мужчина погиб во время пожара. Трагедия случилось сегодня около пяти часов утра в райцентре. Как уточнили в региональном управлении МЧС, пожар случился в частном доме на улице Гагарина. Для ликвидации очага возгорания были направлены семь сотрудников противопожарной службы. Общая площадь пожара поставила 54 квадратных метра.