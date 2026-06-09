Следственный комитет заинтересовался ДТП с участием пенсионерки и самоката

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Водитель самоката с места происшествия скрылся

В региональном управлении следственного комитета заинтересовались ДТП, в котором водитель самоката сбил 67-летнюю пенсионерку. Об аварии сообщалось в соцсетях.

«В сети интернет сообщается, что в Вологде была травмирована 67-летняя пенсионерка, которую сбил водитель, передвигавшийся на самокате. После ДТП, в результате которого пострадавшей потребовалась медицинская помощь, водитель, личность которого устанавливается, с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении следкома.

Руководителю городского отдела следкома поручено провести проверку и установить обстоятельства происшествия.