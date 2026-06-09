Следственный комитет подтвердил факт убийства в Вологодском округе

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

По факту нанесения смертельных повреждений возбуждено уголовное дело

Региональное управление следственного комитета подтвердило факт убийства в Вологодском округе. Как ранее сообщал NewsVo, конфликт между двумя мужчинами в районе деревни Телячьево возник из-за платного проезда к Кубенскому озеру.

Сообщалось, что местный предприниматель установил плату за проезд к озеру в 500 рублей с машины, что вызвало недовольство местных жителей.

«Вечером 6 июня 2026 года 52-летний подозреваемый, находясь вблизи своей дачи в деревне Телячьево Вологодского округа, испытывая неприязнь к 73-летнему местному жителю, нанес ему удар ногой в живот. Пострадавший сумел вызвать скорую помощь, по приезду которой скончался от полученных повреждений», - сообщает региональное управление следкома.

В настоящее время подозреваемый уже задержан о допрошен. По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.