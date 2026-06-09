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Происшествие случилось в Междуреченском округе

В Междуреченском округе мужчина выпал из лодки во время запуска мотора при включенной передаче. Происшествие случилось накануне на одной из рек Междуреченского округа.

«Такая лодка — это неуправляемый снаряд, который может привести к тяжелым травмам, повреждению чужого имущества или даже трагедии», - рассказал в соцсетях глава округа Сергей Кузнецов.

Потерпевший с травмами был госпитализирован.