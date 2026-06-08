Telegram-каналы заявляют об убийстве предпринимателя из-за проезда к Кубенскому озер

Официальной информации по факту убийства пока нет

Вологодские Telegram-каналы заявляют об убийстве предпринимателя Сергея Лазарева, который владел участком земли, где был возможен проезд к Кубенскому озеру.

Сообщается, что в 2023 году вологжане уже возмущались тем, что в районе деревни Телячьево за проезд к Кубенскому озеру брали 200 рублей с машины, а сейчас стоимость проезда выросла до 500 рублей.

Накануне якобы самый ярый противник предпринимателя вновь с ним поссорился и в ходе ссоры пнул предпринимателя ногой в живот. Через несколько часов потерпевший скончался в больнице. Информация в данный момент проверяется.