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Лось погиб под колесами китайского кроссовера под Тарногой

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП лось травмы

Источник фото: Госавтоинспекция по Вологодской области

В результате ДТП травмированы два человека


Два человека получили травмы в результате ДТП с лосем в Тарногском округе. Авария произошла поздно вечером 6 июня на 203-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово.

Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, животное внезапно выскочило на дорогу перед китайским кроссовером «Exeed LX».

В результате ДТП пострадал 42-летний водитель китайского кроссовера, а также 76-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении. Оба пострадавших доставлены в Нюксенскую ЦРБ. Лось в ДТП погиб.

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