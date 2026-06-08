Лось погиб под колесами китайского кроссовера под Тарногой
Опубликовано
Источник фото: Госавтоинспекция по Вологодской области
В результате ДТП травмированы два человека
Два человека получили травмы в результате ДТП с лосем в Тарногском округе. Авария произошла поздно вечером 6 июня на 203-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово.
Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, животное внезапно выскочило на дорогу перед китайским кроссовером «Exeed LX».
В результате ДТП пострадал 42-летний водитель китайского кроссовера, а также 76-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении. Оба пострадавших доставлены в Нюксенскую ЦРБ. Лось в ДТП погиб.