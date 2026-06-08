Две девочки получили травмы при столкновении самоката и иномарки в Вологде

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды ДТП

Самокатом управляла 14-летняя девочка

В Вологде произошло столкновение самоката и автомобиля «Киа Рио». Авария случилась в субботу, 6 июня у дома №84 по улице Возрождения.

По информации регионального УМВД, 14-летняя девочка на самокате марки «AOVOPRO» двигалась с нарушением ПДД по нерегулируемому пешеходному переходу и врезалась в автомобиль «Киа Рио» под управлением водителя 34-летней женщины.