Две девочки получили травмы при столкновении самоката и иномарки в Вологде
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Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды ДТП
Самокатом управляла 14-летняя девочка
В Вологде произошло столкновение самоката и автомобиля «Киа Рио». Авария случилась в субботу, 6 июня у дома №84 по улице Возрождения.
По информации регионального УМВД, 14-летняя девочка на самокате марки «AOVOPRO» двигалась с нарушением ПДД по нерегулируемому пешеходному переходу и врезалась в автомобиль «Киа Рио» под управлением водителя 34-летней женщины.
«В результате ДТП пострадали водитель СИМ, диагноз: ушибы, назначено амбулаторное лечение. 2) Пассажирка СИМ марки «AOVOPRO», девочка 2012 года рождения, диагноз: ушибы, назначено амбулаторное лечение. Были осмотрены бригадой СМП на месте», - сообщает городской отдел Госавтоинспекции.