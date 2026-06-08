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Две девочки получили травмы при столкновении самоката и иномарки в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП самокат

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды ДТП

Самокатом управляла 14-летняя девочка


В Вологде произошло столкновение самоката и автомобиля «Киа Рио». Авария случилась в субботу, 6 июня у дома №84 по улице Возрождения.

По информации регионального УМВД, 14-летняя девочка на самокате марки «AOVOPRO» двигалась с нарушением ПДД по нерегулируемому пешеходному переходу и врезалась в автомобиль «Киа Рио» под управлением водителя 34-летней женщины.

«В результате ДТП пострадали водитель СИМ, диагноз: ушибы, назначено амбулаторное лечение. 2)  Пассажирка СИМ марки «AOVOPRO», девочка 2012 года рождения, диагноз: ушибы, назначено амбулаторное лечение. Были осмотрены бригадой СМП на месте», - сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

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