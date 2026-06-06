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Шесть человек пострадали в ДТП под Череповцом

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария случилась сегодня на дороге «Сергиев Посад – Череповец»


В Череповецком округе в результате ДТП травмированы 6 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Авария случилась сегодня в одиннадцатом часу утра на 403-м километре автодороги «Сергиев Посад – Череповец».

Как пояснили в региональном УМВД, 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по второстепенной дороге со стороны деревни Починок, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Лада Икс Рей», которой управлял 38-летний мужчина.

После столкновения «Лада» вылетела в кювет и перевернулась, а «Фольксваген» откинуло на автомобиль «Киа Спектра».

«В результате ДТП пострадали водитель «Фольксвагена» и водитель автомашины «Лада». Также травмы получили пассажиры автомобиля «Лада»: женщина 1989 г.р., 5-летний мальчик и две 12-летних девочки (доставлены бригадой СМП в Вологодскую детскую областную больницу № 2)», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

 
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