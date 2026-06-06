Три китайских автомобиля столкнулись на трассе под Вологдой

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области ДТП

Авария случилась накануне вечером

В Вологодском округе накануне произошло ДТП с участием трех китайских автомобилей. Авария случилась на автодороге Вологда – Норобово в седьмом часу вечера.

Как пояснили в региональном УМВД, 74-летний водитель автомобиля «Джак Рейн, двигаясь со стороны Непотягово в сторону Вологды, решил обогнать попутный автомобиль по обочине и, возвращаясь на свою полосу, не справился с управлением и зацепил грузовой автомобиль «Шахман», который двигался по этой же полосе.

«От удара автомобиль «Джак Рейн» выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Грейт Вол», под управлением мужчины 1995 года рождения», - уточнили в УМВД.

В результате ДТП травмы получил сам водитель автомобиля «Джак Рейн», а также 64-летняя пассажирка этого же автомобиля. С множественными переломами оба пострадавших были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция уточняет обстоятельства ДТП.