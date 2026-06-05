Вологжанин до смерти избил свою сожительницу
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Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Преступление совершено на улице Беляева областного центра
В Вологде 36-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы. Преступление было совершено вечером 3 июня в квартире дома по улице Беляева. Как пояснили в региональном управлении следкома, мужчина нанес 54-летней женщине несколько ударов кулаком по голове.
«Знакомый пострадавшей вызвал скорую помощь. Госпитализированная женщина скончалась в больнице спустя несколько часов», - уточнили в управлении следственного комитета.
Мужчина был задержан и дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.