Вологжанин до смерти избил свою сожительницу

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Преступление совершено на улице Беляева областного центра

В Вологде 36-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы. Преступление было совершено вечером 3 июня в квартире дома по улице Беляева. Как пояснили в региональном управлении следкома, мужчина нанес 54-летней женщине несколько ударов кулаком по голове.

«Знакомый пострадавшей вызвал скорую помощь. Госпитализированная женщина скончалась в больнице спустя несколько часов», - уточнили в управлении следственного комитета.

Мужчина был задержан и дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.