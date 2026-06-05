Несовершеннолетний мотогонщик врезался во внедорожник под Великим Устюгом
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Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Мальчик с травмами доставлен в больницу
В Великоустюгском округе 13-летний водитель мопеда «Райсер» врезался во внедорожник «Тойота Ленд Крузер». Происшествие случилось накануне на автоподъезде Северный к городу Красавино.
Как сообщает региональное УМВД, мальчик ехал на мопеде по дороге общего пользования и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой».
В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в Великоустюгскую ЦРБ.
Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.