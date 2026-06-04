Чайки сегодня захватили детский сад в Вологде

Источник фото: Telegram-канал «Спасатели на связи»

Спасатели дважды выезжали в дошкольное учреждение по вызову

Вологодские спасатели сегодня дважды выезжали в детский сад «Сказка» на улице Костромской, который был атакован чайками.

Сначала утром поступил сигнал о том, что из-за птиц дети не могут выйти на прогулку.

«Пернатые «малыши» — чайки — оккупировали всю территорию и категорически отказывались пускать детей на дневную прогулку. Их родители-чайки, парящие над садом, лишь подбадривали молодёжь, создавая настоящий воздушный патруль», - сообщает Telegram-канал «Спасатели на связи».

Птенцы были выловлены спасателями и вывезены на природу. Однако позже из этого же детского сада поступил еще один сигнал.

«Оказывается, пока спасатели оформляли документы на «первую партию» пернатых хулиганов, в песочнице был обнаружен «последний герой». Этот птенец, видимо, был самым хитрым. Он не орал и не бегал от людей, а просто притворился элементом ландшафтного дизайна — камнем. И сидел так смирно, что его не заметили ранее», - говорится в сообщении.

При этом птенец, по словам спасателей, пытался стащить у нянечки из кармана ключ от склада с компотом. Малыша также пришлось отправлять к своим шумным сородичам.