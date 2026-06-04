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Полиция Вологды вычислила женщину, сорвавшую цветы в парке Победы

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
вандализм цветы

Источник фото: УМВД России по Вологодской области цветы

Из-за нескольких цветков женщина будет привлечена к уголовной ответственности


Вологодская полиция установила личность женщины, которая сорвала цветы у памятника в парке Победы. Ранее об этом в своих соцсетях рассказывал глава города Сергей Жестянников. Сумма ущерба составила 1000 рублей.

Как пояснили в региональном УМВД, участковые уполномоченные установили причастность к преступлению 53-летней вологжанки.

«Фигурантка созналась в содеянном, пояснив, что утром пошла в гости к подруге и, увидев красивые цветы, решила их сорвать, чтобы подарить. Однако по пути следования отказалась от этой идеи и выбросила цветы», - уточнили в областной полиции.

Теперь женщина будет привлечена к уголовной ответственности по статье за вандализм. Санкция предусматривает арест на срок до 3 месяцев.

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