Медведи пугают жителей Кирилловского округа

Источник фото: Администрация Кирилловского округа медведи

Косолапые замечены около деревень

Медведи стали часто появляться около деревень Кирилловского округа. В частности, дикие звери были замечены около деревень Большое Дитятево, Кишемское и Вазеринцев, сообщает администрация округа в соцсетях.

Специалисты советуют соблюдать при встрече с косолапыми предельную осторожность. На автомобиле мимо диких зверей можно спокойно проехать, а если встретите медведя, гуляя по лесу, ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной. Лучше держаться на расстоянии и удалиться с места встречи.