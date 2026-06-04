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Медведи пугают жителей Кирилловского округа

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
дикие звери медведи

Источник фото: Администрация Кирилловского округа медведи

Косолапые замечены около деревень


Медведи стали часто появляться около деревень Кирилловского округа. В частности, дикие звери были замечены около деревень Большое Дитятево, Кишемское и Вазеринцев, сообщает администрация округа в соцсетях.

Специалисты советуют соблюдать при встрече с косолапыми предельную осторожность. На автомобиле мимо диких зверей можно спокойно проехать, а если встретите медведя, гуляя по лесу, ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной. Лучше держаться на расстоянии и удалиться с места встречи.

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