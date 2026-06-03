«Белый порох» мегаполисов: парковка во дворе в июне лишает россиян автомобилей и страховых выплат
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Двухнедельный сезон активности тополей несет скрытую угрозу, о которой не пишут в медицинских справочниках. Сухая целлюлоза скапливается в низинах дворов и под днищами автомобилей, формируя идеальную пирогенную среду. Одна непотушенная сигарета запускает цепную реакцию, а автовладельцы сталкиваются с жестким отказом в страховых выплатах.
С точки зрения физики горения, тополиный пух идентичен пороху. Это чистая, высокопористая целлюлоза, насыщенная кислородом. Скорость распространения пламени по пуховому ковру достигает нескольких метров в секунду. В те самые 10–14 дней
Главный удар принимает на себя кошелек автовладельца. Статистика МЧС фиксирует возгорания транспорта в июне, но настоящая проблема начинается на этапе оценки ущерба. Юристы констатируют: найти виновника (чаще всего это подростки или случайный прохожий) практически невозможно. Муниципалитеты, ответственные за озеленение, суды традиционно освобождают от ответственности, списывая возгорание на «непреодолимую силу» и
Но самый неприятный сюрприз преподносят страховые компании. Даже
Вторая, менее очевидная угроза пуха — «радиаторный тромб». Во время движения микроскопические волокна забивают соты радиатора охлаждения, образуя плотный войлок. При температуре воздуха +25 градусов и работающем кондиционере это приводит к локальному перегреву и капитальному ремонту двигателя, счет за который сегодня исчисляется сотнями тысяч рублей.
Специалисты техцентров рекомендуют в начале июля в обязательном порядке проводить аппаратную мойку радиаторов со снятием бампера. А где вы обычно оставляете свой автомобиль в период «белого шторма»: ищете чистый асфальт или надеетесь на удачу и страховку?