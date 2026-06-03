Финансовая гильотина на зебре: 1 ДТП с пешеходом теперь означает полное банкротство для водителя

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Пока пешеходы свято верят в защитную силу белых полос на асфальте, водители оказываются в юридической ловушке. Резонансные ДТП на переходах вскрывают безжалостную судебную практику: сегодня закон устроен так, что человек за рулем рискует потерять абсолютно все имущество, даже если пешеход сам бросился под колеса.

Каждый нерегулируемый переход в России сегодня — это юридическая мина замедленного действия. Недавняя трагедия, когда мотоциклист снес пенсионерку на зебре , вновь подняла волну споров о безопасности. Но за кадром эмоций и медицинских сводок скрывается куда более страшная для автовладельцев и мотоциклистов реальность — механизм неотвратимого финансового уничтожения.

В российском законодательстве существует понятие «источник повышенной опасности» (статья 1079 ГК РФ). На практике судов это означает неофициальную «презумпцию виновности» водителя. Даже если следствие установит, что пешеход грубо нарушил правила — например, выскочил из-за автобуса вне зоны видимости, был нетрезв или игнорировал светофор — водитель все равно обязан компенсировать вред здоровью и моральный ущерб. ОСАГО покрывает лишь часть этих сумм, а если травмы тяжелые, счет идет на миллионы рублей.

Юрист Егор Федоров рассказал, что независимо от наличия вины с точки зрения уголовного права, водитель всегда будет отвечать за причинённый ущерб:

Это исходит из положений ГК РФ, где указано, что автомобиль является источником повышенной опасности. По ст. 1079 ГК РФ водитель обязан возместить ущерб, если не докажет, что он причинён вследствие непреодолимой силы (например, когда это произошло из-за некоего стихийного бедствия), а также из-за умысла потерпевшего. Тут важно отметить, что само по себе нарушение ПДД пешеходом, из-за которого он был сбит, не говорит об умысле на причинение вреда. Именно поэтому, несмотря на то что водитель не привлечён к уголовной ответственности, он отвечает в рамках гражданского законодательства, причём, как видим, даже перед третьими лицами. Другое дело, что отсутствие вины водителя и неосторожные действия пострадавшего учитываются судом при определении суммы ущерба.

Юристы даже называют это «финансовой гильотиной». Водителям арестовывают счета, накладывают запрет на регистрационные действия с недвижимостью и пускают машины с молотка в счет погашения исков. Ты можешь быть трижды прав по правилам дорожного движения, иметь идеальный стаж, но один «бессмертный пешеход» в наушниках превратит тебя в пожизненного должника.

И пока урбанисты спорят о том, как перестроить города, человеку за рулем остается лишь один выход — снижать скорость до минимума при малейшем подозрении на приближение человека к дороге. А вы готовы к тому, что ваша финансовая безопасность зависит от чужой невнимательности?