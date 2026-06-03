Финансовая гильотина на зебре: 1 ДТП с пешеходом теперь означает полное банкротство для водителя
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Пока пешеходы свято верят в защитную силу белых полос на асфальте, водители оказываются в юридической ловушке. Резонансные ДТП на переходах вскрывают безжалостную судебную практику: сегодня закон устроен так, что человек за рулем рискует потерять абсолютно все имущество, даже если пешеход сам бросился под колеса.
Каждый нерегулируемый переход в России сегодня — это юридическая мина замедленного действия. Недавняя трагедия, когда
В российском законодательстве существует
Юрист Егор Федоров рассказал, что независимо от наличия вины с точки зрения уголовного права, водитель всегда будет
Это исходит из положений ГК РФ, где указано, что автомобиль является источником повышенной опасности. По ст. 1079 ГК РФ водитель обязан возместить ущерб, если не докажет, что он причинён вследствие непреодолимой силы (например, когда это произошло из-за некоего стихийного бедствия), а также из-за умысла потерпевшего. Тут важно отметить, что само по себе нарушение ПДД пешеходом, из-за которого он был сбит, не говорит об умысле на причинение вреда. Именно поэтому, несмотря на то что водитель не привлечён к уголовной ответственности, он отвечает в рамках гражданского законодательства, причём, как видим, даже перед третьими лицами. Другое дело, что отсутствие вины водителя и неосторожные действия пострадавшего учитываются судом при определении суммы ущерба.
Юристы даже называют это «финансовой гильотиной». Водителям арестовывают счета, накладывают запрет на регистрационные действия с недвижимостью и пускают машины с молотка в счет погашения исков. Ты можешь быть трижды прав по правилам дорожного движения, иметь идеальный стаж, но один «бессмертный пешеход» в наушниках превратит тебя в пожизненного должника.
И пока урбанисты спорят о том, как перестроить города, человеку за рулем остается лишь один выход — снижать скорость до минимума при малейшем подозрении на приближение человека к дороге. А вы готовы к тому, что ваша финансовая безопасность зависит от чужой невнимательности?