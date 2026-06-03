В Вологде мотоциклист попытался проскочить на красный свет и попал в ДТП

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Мужчина получил травмы

В Вологде в результате ДТП травмы получил 36-летний мотоциклист. Авария случилась сегодня около 9 часов утра на перекрестке улиц Гагарина и Окружного шоссе.

По информации областного УМВД, мотоциклист, двигаясь на «Мотоленде» по Окружному шоссе, пытался проскочить на красный сигнал светофора и врезался в «Тойоту» под управлением 48-летнего мужчины.

Травмы в результате аварии получил сам мотоциклист, который был доставлен в больницу.