Четверо череповчан погибли в лобовом ДТП в Ленинградской области

Источник фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

В числе погибших – две маленькие девочки

Двое взрослых и две маленькие девочки погибли в лобовом ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области. По сообщению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, все погибшие – жители Череповца.

Как сообщает портал 47news, на трассе А-114 Вологда - Новая Ладога произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi.

По предварительным данным, 22-летний водитель Audi выскочил на встречную полосу, где врезался в Renault Duster, которым управлял 78-летний мужчина.

В результате аварии погибли все пассажиры немецкой иномарки - 26-летняя девушка, 31-летний мужчина и две девочки, одной было около трех лет, второй - около года.

Водитель Audi доставлен в больницу Тихвина, 78-летний мужчина, управлявший Renault, госпитализирован в Волхов. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

Спасатели Тихвинского района деблокировали из покореженных автомобилей погибших и пострадавших.

По факту ДТП следком возбудил уголовное дело , полиции и Тихвинская городская прокуратура проводят проверки .

Как сообщает Георгий Филимонов, принято решение о выделении 1 млн руб. семьям погибших череповчан.