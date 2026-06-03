Четверо череповчан погибли в лобовом ДТП в Ленинградской области
Источник фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»
В числе погибших – две маленькие девочки
Двое взрослых и две маленькие девочки погибли в лобовом ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области. По сообщению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, все погибшие – жители Череповца.
Как сообщает портал 47news, на трассе А-114 Вологда - Новая Ладога произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi.
По предварительным данным, 22-летний водитель Audi выскочил на встречную полосу, где врезался в Renault Duster, которым управлял 78-летний мужчина.
В результате аварии погибли все пассажиры немецкой иномарки - 26-летняя девушка, 31-летний мужчина и две девочки, одной было около трех лет, второй - около года.
Водитель Audi доставлен в больницу Тихвина, 78-летний мужчина, управлявший Renault, госпитализирован в Волхов. Состояние обоих оценивается как тяжелое.
Спасатели Тихвинского района деблокировали из покореженных автомобилей погибших и пострадавших.
По факту ДТП следком
Как сообщает Георгий Филимонов, принято решение о выделении 1 млн руб. семьям погибших череповчан.