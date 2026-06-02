Грузовик выгорел на трассе под Нюксеницей

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня рано утром

В Нюксенском округе прямо на трассе выгорел грузовик. Происшествие случилось сегодня около половины четвертого утра. По информации регионального управления МЧС, автомобиль был припаркован на отворотке к деревне Бобровское.

В результате пожара выгорела отделка кабины, также повреждено лакокрасочное покрытие. Основной причиной возгорания специалисты считают аварийный режим работы проводки.