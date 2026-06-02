Вологжанина осудили за 24 эпизода мошенничества

Источник фото: Пресс-служба судов области

Мужчина обманывал потерпевших из разных российских регионов

В Вологде вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в 24 эпизодах мошенничества. Среди потерпевших – жители разных российских регионов - ЯНАО, Сахалинской области, Краснодарского края, Мурманска, Тюмени, Новосибирска и многих других городов.

Как рассказали в пресс-службе судов области, мужчина находил в интернете объявления о пропаже ценных вещей и звонил по указанным номерам.

«Вологжанин представлялся нашедшим утерянные вещи либо сотрудником ломбарда, куда якобы было сдано имущество, и за вознаграждение обещал вернуть пропажу. Люди переводили ему деньги (от 3 500 до 15 000 рублей), но вещи, конечно, не получали», - рассказали в областном суде.

Общая сумма ущерба составила порядка 230 тысяч рублей.

С учетом наказания по предыдущему приговору мужчина отправлен городским судом Вологды в колонию общего режима на 3 года. Также он должен полностью возместить потерпевшим причиненный ущерб.