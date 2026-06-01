Пятилетний малыш из Санкт-Петербурга погиб в Чагоде

Мальчик приехал в Вологодскую область на каникулы

В Чагоде пятилетний ребенок подавился деталью от игрушки и погиб. Происшествие случилось накануне в райцентре.

Как сообщает администрация округа, мальчик, приехавший на каникулы из Санкт-Петербурга, играл игрушкой и подавился мелкой деталью. Мать ребенка попыталась самостоятельно помочь сыну, однако не смогла и вызвала скорую помощь.

Ребенка экстренно доставили в состоянии клинической смерти в центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь мальчика не удалось.

По факту гибели малыша следственные органы начали проверку.