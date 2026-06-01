Пятилетний малыш из Санкт-Петербурга погиб в Чагоде
Опубликовано
Источник фото: Оксана Король, Business Online
Мальчик приехал в Вологодскую область на каникулы
В Чагоде пятилетний ребенок подавился деталью от игрушки и погиб. Происшествие случилось накануне в райцентре.
Как сообщает администрация округа, мальчик, приехавший на каникулы из Санкт-Петербурга, играл игрушкой и подавился мелкой деталью. Мать ребенка попыталась самостоятельно помочь сыну, однако не смогла и вызвала скорую помощь.
Ребенка экстренно доставили в состоянии клинической смерти в центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь мальчика не удалось.
По факту гибели малыша следственные органы начали проверку.