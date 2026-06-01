Два пассажира автобуса получили травмы в ДТП в Череповце
В Череповце в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали два человека. Авария случилась накануне днем на перекрестке проспекта Победы и улицы Первомайской.
По информации городского отдела Госавтоинспекции 44-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус НЕФАЗ.
«В результате ДТП травмы получили пассажиры автобуса Нефаз женщина - 1960 года рождения (65 лет), с травмами доставлена в БУЗ ВО «ВОБ №2» и мужчина - 1963 года рождения (63 года), которому была оказана разовая медицинская помощь», - уточнили в городском отделе Госавтоинспекции.