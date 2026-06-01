Вологодский студент помогал телефонным мошенникам

Молодой человек задержан прямо в учебном заведении

В Вологде задержан 17-летний студент одного из учебных заведений, который подозревается в «организации канала передачи абонентских номеров, активно используемых злоумышленниками для осуществления незаконных звонков гражданам».

«По версии следствия, в феврале 2026 года вологжанин нашел в сети Интернет объявление о легком заработке. Суть предложения заключалась в приобретении SIM-карт различных операторов связи и последующей их активации для обеспечения GSM-связи с использованием специального программного обеспечения и мобильного телефона», - сообщает региональное УМВД.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, молодой человек установил связь с кураторами и по инструкции установил оборудование, с помощью которого жителям РФ звонили телефонные мошенники с различных колл-центров.

В ходе обыска в квартире молодого человека были обнаружены носители информации, установленные в компьютере, мобильные телефоны и значительное количество SIM-карт различных операторов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за «Организацию деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением установленных законодательством РФ требований».

УФСБ по Вологодской области