Мужчина погиб на пожаре под Великим Устюгом

В Великоустюгском округе во время пожара погиб 73-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня в седьмом часу утра в деревне Юдино.

По данным информационного центра «СМ Великий Устюг», пожарным расчетам удалось отстоять дом от полного уничтожения.

Во время обследования в доме был обнаружен погибший пенсионер.

На месте пожара в настоящий момент работают инспекторы Госпожнадзора и сотрудники следственного комитета, которые выясняют причину возгорания.