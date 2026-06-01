Мужчина погиб на пожаре под Великим Устюгом
Источник фото: «СМ Великий Устюг» пожар
В Великоустюгском округе во время пожара погиб 73-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня в седьмом часу утра в деревне Юдино.
По данным информационного центра «СМ Великий Устюг», пожарным расчетам удалось отстоять дом от полного уничтожения.
Во время обследования в доме был обнаружен погибший пенсионер.
На месте пожара в настоящий момент работают инспекторы Госпожнадзора и сотрудники следственного комитета, которые выясняют причину возгорания.