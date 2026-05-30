Мужчина выжил после нападения медведя под Великим Устюгом
Пострадавший находится в реанимации
В Великоустюгском округе мужчина выжил после нападения медведя. Как сообщает телеканал «Поморье», пострадавший доставлен в городскую больницу города Котлас Архангельской области. У него зафиксированы рваные раны головы и множество других травм.
Врачам пострадавший рассказал, что работал в лесу недалеко от Великого Устюга, где на него напал дикий зверь.
«В данный момент пациент находится в реанимации, где наши коллеги оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении Центральной городской больницы Котласа.