Мужчина выжил после нападения медведя под Великим Устюгом

Александр Черняткин
Источник фото: ЦГБ Котласа

Пострадавший находится в реанимации


В Великоустюгском округе мужчина выжил после нападения медведя. Как сообщает телеканал «Поморье», пострадавший доставлен в городскую больницу города Котлас Архангельской области. У него зафиксированы рваные раны головы и множество других травм.

Врачам пострадавший рассказал, что работал в лесу недалеко от Великого Устюга, где на него напал дикий зверь.

«В данный момент пациент находится в реанимации, где наши коллеги оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении Центральной городской больницы Котласа.

