Трое вологжан помогали украинским кураторам обманывать граждан

Все трое обвиняются по статье за создание преступного сообщества

Силовики задержали троих жителей Вологды, которые помогали кураторам из Украины обманывать граждан по всей России.

«Установлено, что с мая 2023 года по апрель 2025 года члены преступного сообщества вологжанин 2001 г.р., его жена 2002 г.р. и еще один житель Вологды 2006 г.р. по заданию кураторов из Украины перемещались по крупным городам России и в арендованных квартирах устанавливали SIM-боксы. С помощью этих устройств, в том числе из-за рубежа, совершались массовые обзвоны граждан в различных регионах России с целью хищения их средств в крупном и особо крупном размерах путем обмана», - сообщает региональное УМВД.

Для конспирации молодые люди часто меняли квартиры и соблюдали меры предосторожности. Кураторы сами подыскивали конспиративные квартиры и переправляли вологжанам SIM-карты.

За время работы на кураторов они побывали в Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Ульяновской, Московской и Нижегородской областях.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области и представителями УФСБ России по Вологодской области», - также говорится в сообщении.

Во время обысков силовики нашли SIM-боксы, большое количество SIM-карт, компьютеры, а также устройства для хранения данных.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье за создание преступного сообщества. Силовики вычисляют подельников задержанных.