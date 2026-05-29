Вологжанка передала мошенникам золотых украшений почти на 40 млн рублей

Обвиняемым по делу проходит молодой житель Новосибирска

В Вологде 69-летняя пенсионерка передала мошенникам золотых украшений почти на 40 млн рублей. Обвиняемым по уголовному делу проходит 21-летний житель Новосибирска, который был курьером жуликов. Как пояснили в прокуратуре Вологодской области, в октябре прошлого года молодой человек вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для совершения мошенничества.

«Соучастники позвонили 69-летней жительнице города Вологды и, представляясь сотрудниками различных государственных структур и правоохранительных органов, сообщив заведомо ложную информацию о том, что женщина финансирует незаконные формирования, убедили передать имеющиеся у нее ювелирные изделия», - сообщает региональная прокуратура.

Все золото женщина передала приехавшему к ней молодому курьеру.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении новосибирца завершено, материалы переданы в суд.