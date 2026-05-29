Мегафон внезапно разослал вологжанам СМС о беспилотной опасности

СМС от МЧС. Как видите - первое. Раньше даже о погоде не предупреждали. Информацию о БПЛА приходилось мониторить в Сети, на страничках официальных лиц и каналах типа Радар. Что изменилось у Мегафона - неведомо.

Мегафон научился предупреждать Вологодчину о БПЛА

Мегафон сегодня удивил. Ночью в регионе был введен режим «Беспилотная опасность». Те пользователи оператора, которые не получали никогда СМС от МЧС внезапно их получили.

Мы, кстати, ранее задавали вопрос Мегафону по поводу оповещений об опасности. Оператор не объяснил причину, почему рассылка приходит не всем, а лишь посоветовал скачать приложение МЧС.

Режим опасности в Вологодской области пока не сняли. Также напомним жителям региона, что если введен режим «Беспилотная опасность», то это значит, что беспилотники летят недалеко от границ региона. Если введен режим «Угроза атаки БПЛА», то значит дроны уже над небом Вологодчины.