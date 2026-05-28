Гостиница выгорела под Великим Устюгом

В Великоустюгском округе накануне выгорела гостиница с пристроенным гостевым домов. Происшествие случилось около шести часов вечера в деревне Красное Поле. На борьбу с огнем были отправлены 26 пожарных.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались один постоялец и двое работников.

«Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Сгорела кровля деревянного одноэтажного гостевого дома, повреждены строение дома и имущество, а также чердачное помещение и внутренняя и наружная отделка 2 этажа кирпичного здания гостиницы», - рассказали в управлении МЧС.

Предварительной причиной пожара называют аварийный режим электропроводки в гостевом доме.