Травля, диабет и сорванная помпа: что на самом деле скрывается за громким «национальным» скандалом в Хабаровске

Инцидент на детской площадке Хабаровска

В Хабаровске мать заставила сына жестоко избить обидчика до потери сознания на детской площадке

И снова национальный вопрос на повестке. Я почитала комментарии под постом в одном из блогов и захотелось помыться после такого.

Речь идет о недавнем инциденте в Хабаровске. Там на детской площадке случился конфликт. Мама одного из мальчиков пришла, устроила выволочку всем ребятам, а своего сынишку вынудила избить главного обидчика.

Оказалось, что женщина, «устроившая расправу» над беленьким мальчиком - мигрантка. Дальше начался сущий ад в Сети. Сотни комментариев с проклятиями и требованием выдворения.

А теперь покажу еще один текст, который вызвал шквал националистических призывов в сети. Это не Русская Община и не Сорок Сороков. Это женщина с говорящей фамилией Ахмедова. Марина Ахмедова член Совета по правам человека при президенте РФ, главред ИА Регнум. Вот что она пишет:

Выяснили, что за женщина натравила своего сына на мальчика во дворе Хабаровска. Два этих мальчика подрались, один из них позвал на подмогу мать. Та размахивала руками, орала на мальчиков, которым на вид 10–12 лет. В это время на земле лежал мальчик, верхом на котором сидел ее сын и наносил ему сильные удары руками, локтями и ногами. Мамаша вместо того, чтоб разнять, бегала, отгоняла от сына других детей, контролировал расправу. Угрожала другим мальчикам. Избитый мальчик едва держался на ногах. Женщина подошла к нему вплотную и заявила, что он неправильно себя вел. Мальчик держался на ногах несколько секунд и рухнул без сознания. Регнум выяснил, что женщина узбечка, но гражданка России, многодетная мать, беременная пятым и считает, что ей ничего не будет. Ее уже вызвали на допрос в СК. Там она не смогла объяснить, почему проявляла такую агрессию. Она говорила, что тот мальчик избил ее сына. Также она не испытывает раскаяния. Обе семьи подали друг на друга заявления. Я считаю, что мальчики во дворе получили огромный стресс и шок за восточные разборки мамаши. Почти уверена, что после драки мальчиков она отправила своего сына брать реванш и контролировала эту драку, как в ауле, запугала мальчика и других детей. Ребенку сложно переносить такую агрессию взрослого человека. Если женщина страдает такими восточными замашками, несмотря на то, что она родилась в России, ей надо посидеть в российском СИЗО и научиться себя вести в России. Несмотря на ее беременность. Однако юристы говорят, что, скорее всего, она отделается штрафом, а если и получит срок, то будет отбывать его после достижения ее младшим ребенком 14 лет. Мальчики всегда дерутся. Однако родители не доводят чужих детей до потери сознания. Эта женщина - агрессорша. А сейчас она может остаться без наказания.

Ахмедова намеренно сделала акцент на национальности. Но в данном случае национальность не играет роли, тем более, что женщина, с ее же слов, находится в России легально. А теперь посмотрим без нацтемы на ситуацию. Я тоже поискала информацию для общего представления. Многодетная беременная женщина сидит дома. К ней в слезах прибегает больной сахарным диабетом ребенок и говорит, что его травили и избивали дети группой на детской площадке, вплоть до того, что сорвали инсулиновую помпу. Отец семейства, по нашим данным, сидит. Женщина могла бы обратиться в полицию, действительно. Написать заявление на родителей детей. Это было бы в нашем правовом поле. Но то ли не хотела долгих разборок, то ли опасалась проблем по миграционной теме, то ли были еще какие-то причины. Ведь, в глазах конкретно этой женщины, ее ребенка травят и будут травить, обижать, бить. И она пошла с ним на площадку, лично никого не трогала, но разрешила побить сыну главного обидчика. И строго настрого запретила обижать сына. И да, сложно не обратить внимание, что рядом идут взрослые русские люди, но никто не вмешивается в конфликт и никто не вызывает полицию. Моя хата с краю в действии.

Как мать, ее можно понять. Многие из тех, кто говорят: да я бы не стала ничего делать, а просто полицию вызвала - лукавят. У каждого в детстве была ситуация, когда родитель какой-то приходил и защищал ребенка. К примеру, когда я была маленькой, то ребята во дворе нашли шприц и стали играться. И один мальчик какую-то девочку случайно уколол шприцом. Она в слезах пожаловалась папе, пришел папа девочки и очень жестко отругал этого мальчика. Все были русские. Я вот в детстве тоже сталкивалась с неприятными ситуациями. И что интересно, тоже от русских. Но мои родители за меня вообще не вступались. Они считали, я должна сама все конфликты решать. И мне до сих пор обидно и печально, что они так поступали. Но именно поэтому у меня обостренное чувство справедливости. Я тоже против поголовного завоза мигрантов. Я считаю, что миграционная политика должна быть разумной. Но кому-то очень нужно ввозить их. Также, как кому-то очень нужно ввозить мигрантов в страны Европы. И это не зависит ни от Русской Общины, ни от Ахмедовой, ни от кого еще. Их ввозили и ввозить будут. Но параллельно идет разжигание национальной розни. Во что это все выльется, каждый может сделать выводы сам.