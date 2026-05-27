Череповчанин из-за неприязни зарезал знакомого

По факту убийства возбуждено уголовное дело

В Череповце задержан 45-летний местный житель по подозрению в убийстве 57-летнего знакомого. Преступление было совершено накануне в квартире дома по улице Тимохина.

«Испытывая возникшую неприязнь, хозяин помещения ударил гостя ножом в спину. После содеянного злоумышленник попросил соседей вызвать скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученного ранения спустя несколько часов», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый допрошен и признался в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. Причины поножовщины выясняются.