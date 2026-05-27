Череповчанку «развели» на 5,6 млн рублей в домовом чате

Женщина сняла все свои сбережения в банках

В Череповце 73-летняя местная жительница лишилась 5,6 млн рублей после общения в домовом чате.

Как рассказали в региональном УМВД, женщине в чате сообщили, что она не приняла участие в опросе жильцов. Для участия в опросе неизвестные потребовали отправить код из СМС-сообщения, после чего ей пришло сообщение о входе в личный кабинет на Госуслугах.

«Женщина позвонила по номеру горячей линии портала, указанному в сообщении. На звонок ответила женщина, представившаяся сотрудницей Роскомнадзора. Она сообщила, что персональными данными череповчанки завладели мошенники», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Далее пенсионерку убедили, что от ее имени оформлена некая доверенность на иноагента и ей грозит из-за этого уголовная ответственность. Для сохранения всех денег их нужно было перевести на специальную ячейку в казначействе.

В полиции уточнили, что женщина сняла все свои сбережения и совершила более 30 переводов через банкоматы.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.