Возгорание на пилораме произошло сегодня в Вологде

На ликвидацию очага возгорания было направлено 36 пожарных

В Вологде сегодня горела пилорама на улице Баранковской. По информации регионального управления МЧС, пожар случился около половины восьмого утра. Для ликвидации очага возгорания было направлено 36 специалистов.

«С огнём удалось справиться на 30 квадратах. Сгорели отходы деревообработки на открытой территории», - уточнили в управлении МЧС.

В настоящее время на месте работают специалисты госпожнадзора, которые выясняют причину возгорания.