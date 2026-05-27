В Вологде 13-летний подросток повис на арматуре
Источник фото: Telegram-канал «Спасатели на связи»
Снимать его с забора пришлось спасателям
В Вологде 13-летний подросток повис на заборной арматуре. Как сообщает telegram-канал «Спасатели на связи», накануне поздно вечером парень решил испытать судьбу и полез на забор, но не рассчитал силы и напоролся на острую арматуру.
«Спасатели аккуратно перекусили металл специальными кусачками, освободили мальчика и передали его врачам. Рядом всё это время была мама, которая поддерживала сына и помогала сохранять спокойствие», - говорится в сообщении.