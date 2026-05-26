Сергей Жестянников пригрозил вологжанке за кражу цветов в парке Победы

По его словам, вандализм без последствий не останется

Вологжанка попала на камеры видеонаблюдения, когда выкапывала свежепосаженные бегонии в парке Победы Вологды. Как рассказал в соцсетях глава города Сергей Жестянников, акт вандализма зафиксирован ранним утром 24 мая, когда женщина испортила клумбу у мемориала «65 лет Великой Победы».

«Заявление в полицию написано. Намерения женщины выяснят правоохранительные органы. Этот инцидент показывает отсутствие совести и уважения к памяти Героев», - написал Жестянников в соцсентях.

По его словам, памятные места и мемориалы, посвященные героям, не заслуживают такого отношения.