Сергей Жестянников пригрозил вологжанке за кражу цветов в парке Победы
По его словам, вандализм без последствий не останется
Вологжанка попала на камеры видеонаблюдения, когда выкапывала свежепосаженные бегонии в парке Победы Вологды. Как рассказал в соцсетях глава города Сергей Жестянников, акт вандализма зафиксирован ранним утром 24 мая, когда женщина испортила клумбу у мемориала «65 лет Великой Победы».
«Заявление в полицию написано. Намерения женщины выяснят правоохранительные органы. Этот инцидент показывает отсутствие совести и уважения к памяти Героев», - написал Жестянников в соцсентях.
По его словам, памятные места и мемориалы, посвященные героям, не заслуживают такого отношения.
«Говорил и продолжу говорить: любой акт вандализма будет зафиксирован, и нарушители понесут наказание», - уточнил глава города.