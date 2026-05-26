В Череповце полиция наказала пострадавшего в ДТП велосипедиста

В Череповце сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол на водителя электровелосипеда, который попал в ДТП. Происшествие случилось накануне в седьмом часу вечера на улице Раахе.

Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, неустановленный автомобиль. выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество электровелосипеду «Куго Вири В1» под управлением 33-летнего мужчины.

Чтобы избежать столкновения, велосипедист резко затормозил и упал на асфальт. Мужчина был осмотрен бригадой скорой помощи и доставлен в больницу.

При этом полиция составила административный протокол на самого пострадавшего. Как посчитали инспекторы, мужчина ехал на электровелосипеде мощностью в 400 Вт без прав. Пострадавшему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.