Три пожара произошли в Вологодской области из-за попадания молний

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области пожар

В Вологодской области зафиксировано три пожара из-за попадания молний. Все они случились в минувшую пятницу.

Первым загорелся жилой дом в Нюксенице. Как уточнили в пресс-службе управления МЧС, молния ударила в крышу частного дома. В результате пожара сгорела кровля, повреждены внутренняя и наружная отделка на площади более 150 квадратных метров.

Вечером два пожара произошли по этой же причине в Бабаевском округе. В первом случае около семи часов вечера грозовой разряд угодил в хозпостройку в деревне Новая, а спустя пару часов удар молнии пришелся в заброшенный дом в деревне Волкова.