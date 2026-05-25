Глава Вологды также публикует график подвоза воды на время ремонтных работ

Глава Вологды Сергей Жестянников уточнил время ликвидации аварии на водоводе, из-за которой накануне вечером часть областного центра осталась без воды.

Как ранее сообщалось, на водоводе по улице Гагарина обнаружены два повреждения трубопровода. Из-за этого без воды остались ряд домов на улицах Архангельская, Возрождения, Восточная, Гагарина, Лётчика Каберова, Казакова, Костромская, Ленинградская, Ломоносова, Конева, Медуницинская, Молодёжная, Новгородская, Окружное шоссе, Осаново, Осановский проезд, Псковская, Развития, Рождественская, Романова, Преминина, Трактористов, Тендрякова, Щетинина, Ягодная, Ярославская, Новаторов, Чернышовская и в деревне Рубцово.

Как написал Сергей Жестянников в соцсетях, ориентировочно ремонтные работы дефектного участка завершатся в 22:00, после чего водоснабжение будет подключено.

Также глава Вологды публикует график подвоза воды на время ремонтных работ на водопроводе. По его словам, вологжане смогут набрать воду по адресам:

Псковская, 7 – с 10:00 до 13:00

Костромская, 4Б – с 14:00 до 17:00

Ленинградская, 101А – с 10:00 до 13:00

Возрождения, 74В – с 14:00 до 17:00

Ярославская, 34 – с 10:00 до 13:00

Казакова, 13 – 14:00 до 17:00

Доставка воды также запланирована в социальные учреждения – детские сады, школы и больницу.