Лось погиб под колесами иномарки под Череповцом
Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области
Водитель автомобиля госпитализирован
Лось погиб под колесами иномарки. Происшествие случилось накануне около половины десятого вечера на 16-м километре автодороги Починок - Шишовка Череповецкого округа.
Как рассказали в областном управлении Госавтоинспекции, автомобиль «Киа Сид» сбил животное в зоне действия знака «Дикие животные». После столкновения с лосем машина через встречную полосу улетела в кювет.
В результате ДТП лось погиб на месте аварии, водитель иномарки с травмами доставлен в больницу. Как уточнили сотрудники Госавтоинспекции, водитель не был пристегнут ремнями безопасности.