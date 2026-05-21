Новости

Лось погиб под колесами иномарки под Череповцом

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП лось

Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области

Водитель автомобиля госпитализирован


Лось погиб под колесами иномарки. Происшествие случилось накануне около половины десятого вечера на 16-м километре автодороги Починок - Шишовка Череповецкого округа.

Как рассказали в областном управлении Госавтоинспекции, автомобиль «Киа Сид» сбил животное в зоне действия знака «Дикие животные». После столкновения с лосем машина через встречную полосу улетела в кювет.

В результате ДТП лось погиб на месте аварии, водитель иномарки с травмами доставлен в больницу. Как уточнили сотрудники Госавтоинспекции, водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологодские летние лагеря смогут принять более 41 тысячи школьников
Череповчанка привлекла мужа и детей для кражи из магазина
Долгострой «Череповец-Сити» выставили на аукцион