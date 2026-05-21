В Вологде иномарка с прицепом наехала на ребенка

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП ребенок травмы

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

Мальчик с травмами доставлен в областную детскую больницу


В Вологде автомобиль «Фольксваген Поло» с прицепом наехал на 11-летнего ребенка. Происшествие случилось накануне около семи часов вечера во дворе дома №105 по улице Герцена.

Как уточнили в городском отделе Госавтоинспекции, автомобиль ехал по дворовой территории, а мальчик, начал переходить проезжую часть и не заметил прицеп.

В результате аварии потерпевший доставлен с травмами в областную детскую больницу.

