В Вологде иномарка с прицепом наехала на ребенка

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

Мальчик с травмами доставлен в областную детскую больницу

В Вологде автомобиль «Фольксваген Поло» с прицепом наехал на 11-летнего ребенка. Происшествие случилось накануне около семи часов вечера во дворе дома №105 по улице Герцена.

Как уточнили в городском отделе Госавтоинспекции, автомобиль ехал по дворовой территории, а мальчик, начал переходить проезжую часть и не заметил прицеп.

В результате аварии потерпевший доставлен с травмами в областную детскую больницу.