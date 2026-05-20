Двое ярославцев из-за конфликта на дороге спалили внедорожник вологжанина

В Вологде будут судить двух жителей Ярославля, которых обвиняют в поджоге автомобиля «Toyota Land Cruiser 150», принадлежащего жителю областного центра. Таким образом обвиняемые решили отомстить вологжанину после конфликта на дороге, который произошел в феврале 2025 года.

Как объяснили задержанные во время следствия, когда они приезжали в Вологду отдохнуть, водитель Toyota «подрезал» их на дороге».

По информации прокуратуры Вологды, фигуранты выследили владельца внедорожника, который живет в микрорайоне Прибрежный и, решив ему навредить, вернулись в Вологду целенаправленно для поджога автомобиля.

«Мужчины разлили на лобовое стекло и капот машины заранее заготовленную горючую легковоспламеняющуюся жидкость, которую подожгли. Убедившись, что автомобиль загорелся, обвиняемые скрылись с места происшествия», - уточнили в прокуратуре Вологды.

В результате поджога полностью выгорел автомобиль «Toyota Land Cruiser 150», также огнем зацепило соседние машины - «Toyota RAV4» и «Toyota Hilux». Общая сумма ущерба от поджога составила примерно 7 млн рублей.

Потерпевшие уже заявили гражданские иски о взыскании материального ущерба, уголовное дело направлено в городской суд Вологды.