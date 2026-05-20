Двухлетний малыш выпал из окна второго этажа в Вологде
Источник фото: ИА «Вологда регион»
В Вологде из окна второго этажа выпал двухлетний малыш. Как рассказал в соцсетях губернатор региона Георгий Филимонов, происшествие случилось накануне в многоквартирном доме на улице Конева.
По словам главы региона, малыш получил тяжелую черепно-мозговую травму и в настоящее время находится на отделении реанимации областной детской больницы в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
Георгий Филимонов призвал вологжан не оставлять окна открытыми, поскольку москитные сетки не рассчитаны на вес даже годовалого ребенка.